Zonguldak'ta hamsi bolluğu yaşanıyor

Palamudun tahtına geç de olsa oturan hamsi, havaların soğumaya başlaması ile birlikte Karadeniz sularında irileşti ve bollaştı.

Karadeniz'in birçok kentinden Zonguldak açıklarına teknelerle avlanmaya gelen balıkçıların tuttuğu hamsiler, tezgahları doldurdu. Balıkçılar, son günlerde Zonguldak açıklarındaki hamsi avına devam ediyor.

HAMSİNİN KİLOSU 10 LİRA

Teknelerle avlanan hamsiler, Zonguldak'ın yanı sıra Türkiye'nin birçok noktasına gönderiliyor. Hamsinin en sağlıklı besin kaynaklarından olduğunu söyleyen balıkçılar, özellikle pandemi döneminde halka sık sık hamsi tüketmesini tavsiye ediyor. 1 ay öncesine kadar kilosu 25 liraya satılan hamsinin fiyatı ise 10 liraya kadar düştü.

“HAFTADA EN AZ 2 KEZ HAMSİ TÜKETİLMELİ”

Balıkçı Bayram Yılmaz, pandemi sürecinde halka sağlık için haftada en az 2 kez hamsi tüketmesi tavsiyesinde bulundu.

“HAMSİLER GİTTİKÇE İRİLEŞİYOR”

Yılmaz, "Hamsiler önceden inceydi, bugün gelen hamsilerde irilik görüldü. Balık irileştiği zaman fiyat farkı oynayabiliyor. Vatandaşın alım gücü pandemi sürecinden dolayı zayıf. Allah’a şükürler olsun, biz iş yerlerimizi açıyoruz. Zaman zaman 15 lira olan balığı insanlar çok pahalıya aldığını söylüyorlar. Zonguldak insanının kafasında şu imaj oluşuyor.

BALIĞIN SAAATİ SAATİNİ TUTMAZ

Balık 10 lira ise ertesi gün de 10 lira olacak. Bunu bir tekel maddesi gibi düşünüyorlar. Balığın saati, saatini tutmuyor." diye konuştu.