Zorunlu deprem sigortası azami teminatı 240 bin liradan 268 bin liraya çıktı

Zorunlu deprem sigortası azami teminatı 240 bin liradan 268 bin liraya çıktı

Zorunlu Deprem Sigortası bulunan meskenler için azami teminat tutarı 268 bin liraya yükseltildi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği'nde değişiklikleri içeren tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Değişikliklere göre, yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 240 bin liradan 268 bin liraya yükseldi.

METREKARE TUTARI BETONARME YAPI TARZI İÇİN 1.268 LİRA, DİĞERLERİ İÇİN 874 LİRA

Sigorta bedelinin tespitinde kullanılan sigorta bedeli hesabına esas metrekare tutarı da betonarme yapı tarzı için 1.268 lira, diğerleri için 874 lira olarak belirlendi. Bu bedeller, önceki tebliğde sırasıyla 1.134 lira ve 782 lira düzeyinde bulunuyordu.

YÜZDE 10 İNDİRİM

Öte yandan, tebliğe prim indirimi ve teminat başlıkları altında iki ayrı geçici madde de eklendi. Bu kapsamda, teminat başlangıç tarihi 1 Ocak 2021 ila 31 Aralık 2021 arasında bulunan sigorta sözleşmeleri için tarife fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak.

İNDİRİM ORANINI BELİRLEME YETKİSİ KURUMDA

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu da bu indirim oranını yeniden belirleme ve söz konusu tarihten önce indirim uygulamasını kaldırma yetkisine sahip olacak. Tebliğin yayınlanmasından önce akdedilen ve teminat başlangıç tarihi 1 Ocak 2021 ve sonrası olan sigorta sözleşmeleri, prime ilişkin herhangi bir işlem yapılmaksızın bu tebliğ kapsamındaki teminatlara tabi olacak. 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli kılınan tebliğ hükümlerini, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı yürütecek.