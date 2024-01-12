Zorunlu trafik sigortası primleri artırıldı SEDDK'nın açıklamasına göre, zorunlu trafik sigortası prim ücretlerinde artışa gidildi. Bu karara göre, trafik sigortası baz primlerinde şubatta da yüzde 10 artış olacak

AA

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortalarıyla ilgili açıklama yaptı.

SEDDK, araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan baz primlerin Şubat 2024 için de yüzde 10 artırılmasına karar verdi.

Genelge hükümleri, 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayını tarihinde yürürlüğe girdi.

Zorunlu trafik sigortası prim ücretleri yüzde 10 arttı

Genelgeye göre, 14 Temmiz 2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 11'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2024 yılı Ocak ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan baz primler, 2024 yılı Şubat ayı için yüzde 10 artırılarak uygulanacak.

Genelge hükümleri, SEDDK Başkanı tarafından yürütülecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)