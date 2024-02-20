Zorunlu trafik sigortasında yeni uygulama ile ilgili tüm detaylar Trafik sigortasında dün itibarıyla yeni bir uygulama başladı. Uzmanlar, uygulamanın detaylarını aktarırken bu sistemin kaza yapmış riskli durumdaki araçlarla ilk kez trafiğe çıkacak sürücülerin lehine bir uygulama olduğu konusunda görüş bildiriyor.

Özel Haber

Zorunlu trafik sigortasındaki "Sigorta Aracıları Teklif Platformu" isimli sistemle ilgili soru işaretlerini tek bir haberde aydınlatmak istedik.

Bu sistem, sigorta acentelerinin riskli gördüğü sürücülere sigorta yapmaktan kaçınmasından ortaya çıktı.

İlk kez trafiğe çıkacak olan ve önceden kaza yapanlar; sigorta acenteleri tarafından riskli görülüyor ve eğer bu kişilere zorunlu trafik sigortası yaptırılsa zarar etme olasılığını göze alamıyorlardı.

Yeni sistemle birlikte bu sorun ortadan kalktı.

Şimdi 17 bin sigorta acentesinin üye olduğu bir platform oluşturuldu.

Trafik ruhsatı olan sigorta şirketlerinin tümü platforma üye

Trafik ruhsatı olan sigorta şirketlerinin üyeliği zorunlu tutuldu.

Platform, Sigorta Bilgi Merkezi nezdinde kuruldu. Ve platformun kurallarını, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) belirledi.

Sigorta şirketleri, aracılık sözleşmesi bulunan acentelerle platform üzerinden organik şekilde süreçleri yürütecek.

Bazı acenteler sözleşmeli olacak

Hukuksal bağı bulunmayan sigorta şirketi ile acente arasında sadece platformda geçerli olmak üzere sözleşme yapılacak.

Sistem nasıl çalışıyor?

Bu platform bir havuz niteliğinde. İki farzlı çalışıyor. Sigorta şirketlerinin teklif verip vermediği belli oluyor ve araç sahipi kendisine en düşük teklifi vereni seçebiliyor.

Böylece hem tüm sürücüler araçlarına sigorta yaptırabilecek hem de en düşük teklifi tercih etme şansına sahip olacak.

Birinci faz

Birinci fazda acenteler, anlaşması olan sigorta şirketlerinden platform üzerinden 10 dakikalık süre içinde teklif alacak. Sigortalının onay verdiği teklif işleme alınacak.

10 dakikalık süre içinde birinci fazda teklif alamayan acenteler ikinci faza geçecek.

İkinci faz

Acenteler bu fazda platform üzerinden yapılan aracılık sözleşmesi yaptığı diğer sigorta şirketlerinden teklif alabilecek. Bu fazda da 10 dakika içinde söz konusu şirketler tarafından teklif verilecek ve bu teklif numaraları üzerinden şirket ekranlarından poliçe tanzim edilecek.

Madde madde zorunlu trafik sigortasında platform uygulaması

-Zorunlu trafik sigortasında platform uygulaması dün başladı.

-Sigorta aracıları teklif platformu uygulaması sürücü ve sigorta acentelerini ilgilendiriyor.

-Aracını sigorta yaptırmak isteyen sürücü sigorta şirketinin ekranından teklif alacak. Araç sahibi için alternatifler sağlanmış olacak. Teklif 10 dakika içinde verilecek.

-İlk kez aracını sigorta yaptıran ya da kaza yapmış riskli basamakta yer alan sürücüye de mutlaka teklif verilecek. Riskli basamaklarda yer alan sürücülerin poliçe sorunu çözülecek. Teklif vermeyenler tespit edilecek.

-Sürücü verilen tekliflerden hangisini onaylarsa o uygulanacak.

-Trafik sigortasında tavan fiyat uygulaması var ancak genellikle tavan fiyat uygulanıyordu. Şimdi sisteme birden fazla teklif geldiği için fiyat düşecek.