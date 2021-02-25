Züccaciye sektörü pandemide olumlu etkilendi

Salgının ihracat yapan firmaları zor bir sürece soktuğu bu dönemde züccaciye sektörü ise olumlu yönde etkilendi.

Züccaciye sektöründe faaliyet gösteren firmaların anlatımlarına göre pandemi döneminde satışlar şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 30 oranında artış gösterdi.

Pandemi döneminde ülkelerarası giriş-çıkışların kapanmasının ardından firmaların ithalat ve ihracat yapmaları zorlaştı. Türkiye’deki züccaciye sektörü ise bunun tam tersi oranında olumlu yönde etkilendi.

UZAK DOĞU PAZARININ KAPANMASI TALEBİ TÜRKİYE'YE YÖNLENDİRDİ

Uzak Doğu ülkelerinin kapanmasının ardından ithalat yapacak ülkeler Türkiye’yi seçti.

Piyasada faaliyet gösteren bir firmanın yöneticisi Tekin Bayram salgın döneminde daha çok Orta Doğu, Afrika ve Kuzey Afrika ülkelerine ihracatları arttırdıklarını belirterek, "Şimdi yönümüzü Amerika, Şili ve Ekvator gibi ülkelere çeviriyoruz. Şubat ayında yüzde 30 olan satış oranlarımızı salgın sonrası yüzde 60-65 bandına çıkarmayı planlıyoruz.” şeklinde sektörün içinde bulunduğu durumu özetledi.

“SEKTÖR UÇUŞLARIN AÇILMASINI BEKLİYOR”

Geçmişte sektörün çok fazla fuar ve organizasyonlar düzenlediklerinin altını çizen Bayram, pandemi sonrası bu fuarlara devam edileceğini bildirerek, "Geçmişte 2 yurtdışı 11 kez de yurtiçinde fuar yaptık. Bu fuarların tümünde çok başarılı olduk. Ticaret ve tatil konseptinde kesin alıcılarla üretici firmalarımızı bir araya getirdik. Bu durumlarda biz finansal garantörlük yaptık. Önümüzdeki aylarda Antalya’da bir organizasyon yapmayı planlıyoruz. Bu yapacağımız organizasyonda uçuşlarla alakalı olacak. Uçuşlar önümüzdeki süreçte açılırsa ihracat yaptığımız ülkelerde yeniden bir fuar yapmayı planlıyoruz.” şeklinde konuştu.