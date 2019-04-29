Ekonomik güven endeksi yükseldi

Ekonomik güven endeksindeki yükselme; tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Nisan ayında Tüketici Güven Endeksi 63,5 değerine, reel kesim güven endeksi 100 değerine ve hizmet sektörü güven endeksi 83,1 değerine yükseldi. Nisan ayında perakende ticaret sektörü güven endeksi 90,6 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise 53,9 değerine geriledi.

"GÜÇLÜ TOPARLANMANIN GÖSTERGESİ"

Açıklanan rakamları değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomide aldığımız aksiyonlar Ekonomik Güven Endeksini artırmaya devam ediyor. Ocaktan beri süren artış, güçlü toparlanmanın da göstergesi. İnşallah 2. çeyrekten itibaren uygulayacağımız politikalar ve Yapısal Dönüşüm Adımları ile daha yüksek seviyeleri yakalayacağız." ifadelerini kullandı.