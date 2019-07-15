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Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz etkinliklerine katıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı konuşmada milli iradenin önemine vurgu yaptı.

AA & Ensonhaber | 15.07.2019 - 13:17..
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FETÖ'cü alçakların 3 yıl önce millet iradesine darbe vurmaya çalıştığı ancak milletin direnişiyle yok olup kaldığı  hain darbe gecesi yurt genelindeki etkinliklerde anılıyor.

İstanbul'daki ilk etkinlik Edirnekağı Şehitliği'ndeydi. Ardından Saraçhane'de de bir program düzenlendi.

O gece önemli direniş noktalarından bir olan ve 13 şehidin verildiği İBB Başkanlığı önünde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu burada bir konuşma yaptı.

"TÜM ŞEHİTLERİMİZİN RUHLARI ŞAD OLSUN"

İmamoğlu şunları söyledi; "Bugün 15 Temmuz Şehitlerimizi Anma Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla bugün biz burada çok değerli şehit ailelerimizle ve gazilerimizle bir aradayız. Tam da önünde bulunduğumuz İBB Binasının önünde şehit olan 13 şehidimizle birlikte tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Dualarımız hiç eksik olmasın, onlara minnet borçluyuz.

BİR DAHA BU ALÇAKLIKLARIN YAŞANMAMASI İÇİN GEREKLİ ŞARTLARI OLUŞTURMALIYIZ

15 Temmuz, demokrasimize ve milli birliğimize sıkıca sarılma millet iradesini yok saymanın her türlüsüne karşı koyma kararlığımızı yüksek sesle en üst iradeyle ilan etme günüdür. 15 Temmuz hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu gerçeğini gazi Meclisimizin önemini ve değerini hatırlama ve her zaman hiç unutmadan hatırlatma günüdür. Ülkemizi 15 Temmuz'a taşıyan koşulları dürüstçe analiz etmek ve bir daha böylesi alçaklıkların yaşanmaması için gerekli şartları oluşturmanın önümüzdeki en önemli görevlerden olduğunu unutmamak demektir."

İmamoğlu ve beraberindekiler ardından İBB Başkanlığı binasının önündeki anıta geçerek buraya karanfil bıraktı, dua etti.

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