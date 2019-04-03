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Ekrem İmamoğlu: Başkanlığı ilk illan eden Binali Yıldırım

CHP'nin İBB Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bir kez daha kamera karşısına geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nı ilan etme iddiaları hakkında konuştu.

Haber Merkezi | 03.04.2019 - 20:45..
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31 Mart seçimlerinin en çok konuşulan şehri İstanbul. CHP adayı Ekrem İmamoğlu bugün bir açıklama yaptıktan sonra Binali Yıldırım kamera karşısına geçti. İmamoğlu, Yıldırım'dan sonra bir kez daha basın açıklaması düzenledi. Belediye başkanlığını ilan etti açıklamalarına cevap verdi.

"İLK İLAN EDEN SAYIN YILDIRIM"

Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi: "Takmışlar kendini 'Belediye Başkanı diye tanımladı' bu sürece dair yorumlar yapıyorlar. Sayın Yıldırım, çok özür diliyorum ama 3 bin oyla kazandığınızı o gece topluma açıklayan sizsiniz, yapmayın. Biz sabırla bekledik. Sabırla ters giden bilgi alma sürecimizin düzelmesi için bekledik, mücadelemizi verdik."

BİNALİ YILDIRIM NE DEMİŞTİ

Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun kendini belediye başkanı ilan etmesiyle ilgili; "Bir kafa karışıklığıdır gidiyor karşı tarafta. Allah sonunu hayretsin diyorum. Gidip Atatürk'ü tabii ki Anıtkabir'i herkes ziyaret edebilir. Ama Anıtkabir'deki deftere 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' diye yazmak akla ziyan bir şeydir. Eğer hakkınsa zaten bu unvanı alacaksın. İstediğin yere git, istersen meydana çık Sultanahmet'e 'Ben belediye başkanı oldum' diye bağır, sana kim ne diyecek? Yapılan işler talip olduğun yerin ağırlığıyla bağdaşmamaktadır. Binde 2 oydan bahsediyoruz. 8,5 milyon oyda binde 2'den bahsediyoruz. Ben bunun ne anlama geldiğini İstanbulluların ferasetine bırakıyorum."

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