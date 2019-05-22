Ekrem İmamoğlu, belediyedeki araçları şikayet etti

CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın canlı yayın konuğu oldu.

Görevde kaldığı dönemde belediyedeki büyük israfı gördüğünü belirten İmamoğlu, "23 Haziran'da seçilirseniz ne yapacaksınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"YENİKAPI'DA SERGİLEYECEKTİM"

"Vakit yetmedi. Ne yapacaktım biliyor musunuz? Sadece özel kaleme ait araçları, şu Yenikapı'daki büyük alana dizecektim. Sizi de çağıracaktım. Özel kaleme ait araçlar diyecektim.





"YAZLIK, KIŞLIK, BAHARLIK"

Bir genel sekreterin 3 arabası olur mu? Yazlık, kışlık, baharlık...

"6 YILDIR KENDİ ARABAMI KULLANIYORUM"

Ben 6 yıldır kendi arabamla belediye başkanlığı yaptım. İlçe başkanlığı yaparken de belediye başkanlığı yaparken de o arabamı kullandım."

İmamoğlu: Sadece özel kaleme ait araçları dizip sizi de çağıracaktım İZLE