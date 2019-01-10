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Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a heykel açıklaması yapacak

Ekrem İmamoğlu, yaptırdığı Kıbrıs heykelinde Makarios heykeliyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Külliye'de açıklamalarda bulunacak.

Haber Merkezi | 10.01.2019 - 07:56..
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Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a heykel açıklaması yapacak

geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Beylikdüzü’nde bulunan Kıbrıs Anıtı hakkında söylediklerine cevap veren Ekrem İmamoğlu, ortada bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledi.

"700 METREKARELİK ANIT"

İmamoğlu konuyla ilgili şöyle konuştu: “Çok net burada bir eser vardır. Belki de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil olmak üzere Kıbrıs’ı ve Kıbrıs’taki mücadeleyi ve de rahmetli Rauf Denktaş’ı, 1974’teki harekatı, rahmetli Ecevit’in, Erbakan’ın katkılarını anlatan olağanüstü 700 metrekarelik bir anıttan bahsediyoruz.

Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a heykel açıklaması yapacak

RÖLYEF BİÇİMİNDE RESMEDİLMİŞTİR

Bu anıtta Denktaş ailesinin Kıbrıs’taki gaziler derneğinin bir arada oturup, karar verdiği bir eser. Bir sanat eseri vücut bulmuştur. Burada da bahsedilen heykel değildir. 1960’ta Türkiye’nin Kıbrıs’a girme hakkını elde ettiği sözleşme anının resmedilmiştir. Rölyef biçiminde resmedilmiştir.

Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a heykel açıklaması yapacak

SAYIN CUMHURBAŞKANINA YANLIŞ BİLGİ VERİLMİŞ

O rölyefte Makaryos’un kaygılı bir duruşu, güçlü bir Rauf Denktaş duruşu resmedilmiştir. Rahmetli doktor Fazıl Küçük’ün imza anı resmedilmiştir. Bir rölyefi heykel diye tanımlarsanız gerçekten yanlış yaparsınız. Denktaş ailesini, Kıbrıs mücadelesini verenleri üzersiniz. Ben sanıyorum sayın cumhurbaşkanına yanlış bilgi verilmiş.

Ben İstanbul’un en güzel parkı olan yaşam vadisine kendilerini davet edeceğim. Eğer gelirlerse o anıtı da görmelerini isteyeceğim. Ben yarın ki ziyarette cumhurbaşkanını bilgilendireceğim. Gördüğünde o da hiç bir şey olmadığını anlayacaktır. Yanlış bir bilgi kendisine ulaşmıştır. Ben Türkiye’deki ilk Kıbrıs anıtını yapmış belediye başkanıyım. Lütfen saygı duysunlar.”

Erdoğan'dan İmamoğlu'na heykel tepkisi ViDEO

Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a heykel açıklaması yapacak


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