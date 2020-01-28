Türkiye, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışırken, dört bir yandan yardımlar bölgeye yağıyor.

Depremin ardından tüm kurtarma ekipleri bölgede hummalı bir çalışma içerisindeyken, bölgeye giden siyasiler de depremzedelerin durumları hakkında bilgiler alarak, yardımcı olmaya çalışıyor.

ERZURUM'DA KAYDI

O isimlerden biri de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu.

Depremden bir gün sonra Elazığ ve Malatya'yı ziyaret eden İmamoğlu'nun, sonraki durağı Tunceli oldu. Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu ile görüşen İmamoğlu, sonrasında rotayı Erzurum'a çevirdi.

Yarıyıl tatili dolayısıyla çocuklarını da yanına alan İmamoğlu, Erzurum'a kayak yapmaya gitti.

Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da kayak yaptı VİDEO









DEPREM ZİYARETİ SONRASI TATİL ELEŞTİRİ ALDI

İmamoğlu'nun deprem sonrası bu tatili, birçok eleştiriyi de beraberinde getirdi.

Eleştirilere kulak tıkayan İBB Başkanı, Twitter üzerinden tatil fotoğraflarını paylaşarak, "Yarıyıl tatili nedeniyle çocuklarım ve eşim ile birlikte dünya güzeli Erzurum’u hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin her köşesi başka bir değer, başka bir cennet. Türkiye kavganın değil sevginin merkezi olmalı." diyerek kendini savundu.



