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Ekrem İmamoğlu, Erzurum'a tatile gitti

Elazığ'da depremzedeleri ziyaret ettikten sonra Tunceli Belediye Başkanı ile buluşan İBB Başkanı İmamoğlu, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde konakladı.

Haber Merkezi | 28.01.2020 - 02:26..
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Ekrem İmamoğlu, Erzurum'a tatile gitti

Elazığ'a giderek deprem bölgesini ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, turunu kısa tutarak Tunceli'ye geçti ve Belediye Başkanı Maçoğlu ile görüştü.

KAYAK MERKEZİNDE "KISA TATİL"

Daha sonra da Erzurum'a geçerek Palandöken Kayak Merkezi'nde konaklayan İmamoğlu'nun, birlikte poz verdiği otel misafirlerinin paylaşımları, Erzurum tatilini ortaya çıkardı.

ŞEYMA'NIN ABLASI İLE POZ VERDİ

Kayak merkezinde Şema Subaşı'nın ablası Kübra Açıl ile karşılaşan Ekrem İmamoğlu, ricası üzerine kendisiyle de poz verdi.

Ekrem İmamoğlu, Erzurum'a tatile gitti

Ekrem İmamoğlu, Erzurum'a tatile gitti

Ekrem İmamoğlu, Erzurum'a tatile gitti

Ekrem İmamoğlu, Erzurum'a tatile gitti

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