Ekrem İmamoğlu, Erzurum'a tatile gitti

Hatay'da dur ihtarına uymayarak otomobilinden bekçilere ateş açan şahıs, bir polis memuruna çarptıktan sonra yaya olarak kaçtı.

Çanakkale'de 20 kadar sokak köpeği kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlenerek öldürüldü.

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Benzin ve motorine indirim yapıldı

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 23 ve motorinde 21 kuruş olacak şekilde pompa fiyatlarında indirim gerçekleşti.