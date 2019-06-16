Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım ortak yayında

23 Haziran seçiminde yarışacak olan AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu, ortak yayında bir araya geliyor.

İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünü yapacağı tarihi yayın, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılacak. Canlı yayın saat 21.00'de başlayacak.

Adaylar için yaklaşık 20'şer soru hazırlandı. Yanıt vermeleri için 3'er dakikaları olacak.

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ADAYLAR SALONA GELDİ

Ekrem İmamoğlu, az önce eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte canlı yayının yapılacağı Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'ne geldi.

İmamoğlu çiftinin ardından, Binali Yıldırım da eşi Semiha Yıldırım ile birlikte salona giriş yaptı. Salona giriş yapmadan önce kapıda kendisini bekleyen basın mesuplarıyla tokalaşan Yıldırım, "Babalar gününüz kutlu olsun" mesajı verdi.