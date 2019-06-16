taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8959
Euro
6.6111
Altın
1341.84
Borsa
90787.01
Gram Altın
254.42

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım ortak yayında

AK Parti adayı Yıldırım ile CHP adayı İmamoğlu, canlı yayında İstanbul Belediye Başkanlığı için kozlarını paylaşacak.

Haber Merkezi | 16.06.2019 - 20:18..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım ortak yayında

23 Haziran seçiminde yarışacak olan AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu, ortak yayında bir araya geliyor.

İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünü yapacağı tarihi yayın, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılacak. Canlı yayın saat 21.00'de başlayacak.

Adaylar için yaklaşık 20'şer soru hazırlandı. Yanıt vermeleri için 3'er dakikaları olacak.

CANLI YAYIN ENSONHABER'DE

Canlı yayını hem sitemizden hem de Facebook ve Twitter hesaplarımızdan anlık olarak takip edebileceksiniz.

ADAYLAR SALONA GELDİ

Ekrem İmamoğlu, az önce eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte canlı yayının yapılacağı Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'ne geldi.

İmamoğlu çiftinin ardından, Binali Yıldırım da eşi Semiha Yıldırım ile birlikte salona giriş yaptı. Salona giriş yapmadan önce kapıda kendisini bekleyen basın mesuplarıyla tokalaşan Yıldırım, "Babalar gününüz kutlu olsun" mesajı verdi.

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım ortak yayında

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım ortak yayında

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsmail Küçükkaya: Halkın merak ettiği sorular hazırladım

İsmail Küçükkaya: Halkın merak ettiği sorular hazırladım

388
Nedim Şener'den kaçak FETÖ'cülere tokat gibi cevaplar

Nedim Şener'den kaçak FETÖ'cülere tokat gibi cevaplar

215
İsrail'de LGBT yürüyüşü

İsrail'de LGBT yürüyüşü

343
Vietnam yerli otomobiline kavuştu

Vietnam yerli otomobiline kavuştu

704
Sınava geç kalan kız öğrencinin babası polise kızdı

Sınava geç kalan kız öğrencinin babası polise kızdı

818
Muhabirden siyam ikizlerini şaşırtan soru

Muhabirden siyam ikizlerini şaşırtan soru

233
Rıza Çalımbay boşandı

Rıza Çalımbay boşandı

160
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir