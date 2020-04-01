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Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da sokağa çıkma yasağı istedi

Koronavirüs vakalarının ve ölümlerinin İstanbul'da yoğunlaştığının açıklanması üzerine İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı çağrısı geldi.

AA & Ensonhaber |
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Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da sokağa çıkma yasağı istedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vakalarına ve ölüm sayılarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca, İstanbul'da 8 bin 882 vakanın olduğunu 117 de ölümün olduğunu duyurdu.

Fahrettin Koca'nın bu açıklamasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir açıklama yaptı.

SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN KOCA...

İmamoğlu, "Sağlık Bakanımız Sayın Koca, bizim de daha önce belirttiğimiz gibi salgının Türkiye merkezinin İstanbul olduğunu açıkladı. Toplam hasta sayısının %60’ının İstanbul’da olduğunu paylaştı.

İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI..

En azından İstanbul’a özel bir sokağa çıkma kısıtlaması kararı gecikmeden alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da sokağa çıkma yasağı istedi

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