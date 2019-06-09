Geçtiğimiz gün Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonda yaşanan krizde Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hitaben 'Vali itlik yapmıştır' dediği iddia edilen Ekrem İmamoğlu, bu ifadesinin sorulması üzerine açıklama yaptı.

"VALİ İTLİK YAPMIŞTIR' CÜMLESİ AĞZINIZDAN ÇIKTI MI"

İstanbul'da gazetecilerle bir araya gelen İmamoğlu, bir basın mensubunun Ordu'da yaşanan olayla ilgili kendisine yönelttiği; "Siz polislerle helalleştim dediniz. Polis tutanağına geçen bir cümle de var. Polislere hitaben: "Bu sizlik bir durum değil ama bu Vali itlik yapmıştır. Kendisine aynen iletin." gibi bir cümle var. Merak edilen ve sürekli konuşulan da bu. Böyle bir cümle ağzınızdan çıktı mı? Çıktıysa özür dileyecek misiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı;

Ekrem İmamoğlu 'it dedi' iddialarını yanıtladı VİDEO

“SAYIN VALİYE RÜTBE TAKTIRMAYALIM VAZGEÇİN GİDELİM"

"Şimdi bakın ben size bütünüyle olayı anlattım. Ruh halimi anlattım. İçeride söylediklerimi anlattım. 'Kurban olayım gidelim, Sayın Vali'ye rütbe taktırmayalım' da anlattım. Oraya gittim polislere 'sizle bu işin hiçbir alakası yoktur' itişler kakışlar olduğu için onlara da gereken ifadeyi söyledim. Ben o gün 20 konuşma yaptım. Yanımda olan insanlar sesimin çıkmadığını, bazı kelimelerin yarısının çıktığını, yarısının çıkmadığını çok iyi biliyorlar. Hatta Ordu'da bazı kelimelerin çıktığı bazılarının çıkmadığı şekilde dura dura konuşmamı tamamladığımı da biliyor.

Tekrar ifade edeyim: Ben Vali'nin basitliğine gereken ifademle orada işarette bulundum. Polisin ne anladığı ne anlamadığı beni ilgilendirmiyor. Ben basitliğini ifade ettim.

"POLİSTEN ÖZÜR DİLEDİM. VALİ DE BİZDEN ÖZÜR DİLESİN"

Vali Bey özür dileyebilir, bize yapmış olduğu tuzaktan dolayı Vali Bey özür dileyebilir. Özür bekliyoruz zaten. Ben hangi kısımla ilgili özür dileyeceğim, bilmiyorum. Bir polisin ayağına bastıysam, ters bir harekette bulunduysam özür dilerim ama ben gittim polisten helallik istedim. "