Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine karşı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce "Çılgın Proje" olarak açıkladığı Kanal İstanbul, son günlerde yeniden gündemde.

Kanal İstanbul projesine karşı olduğunu defalarca dile getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklamalarının arasına bir yenisini daha ekledi.

Kanal İstanbul projesinin İstanbul'a ihanet olacağını söyleyen İmamoğlu, projeyi "ucube" olarak nitelendirdi.

Ekrem İmamoğlu, "Marmara Denizi'ni etki altına alacak bu olumsuzluk, sadece İstanbulla ilgili bir olumsuzluk değildir. Tarım ve orman alanları yok olacak. Marmara Denizi aşırı oranda kirlenecek. Marmara'daki canlı yaşamını da derinden etkileyecek. Balıkçılıkla geçinen insanlar zor durumda kalacak. Kanal aynı zamanda iklim değişikliğine sebep olacak. Bu proje için harcanması gereken para ile; yani 75 milyar lira ile ülkede kaç cazibe merkezi üretilebilir. Bunları düşünün. Kaç fabrika ve okul yapabiliriz.

CİNAYET PROJESİDİR

Özetle proje, İstanbul'a ihanet projesi bile değil çok net bir cinayet projesidir. Bu proje yapılırsa, İstanbul tarihsel birikimlerini kaybedecek.

İstanbul'un böyle bir önceliği yoktur. İstanbul'da yeni rant alanları açmak amaçlanmıştır.

Böyle bir şeyi düşünmek bile ihanettir.

BİRİLERİ PARA KAZANACAK DİYE...

Birileri para kazanacak diye bu kadim şehrin doğal çevresinin yok edilmesine izin vermemeliyiz. Bu konuda toplumsal bir bilince hepimizin ihtiyacı vardır. " şeklinde konuştu.