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Ekrem İmamoğlu, kendisiyle dalga geçenlere cevap verdi

İBB Başkanı İmamoğlu, kendisini eleştirirken videosunu paylaşıp daha fazla insana ulaştıranlara teşekkür etti.

AA & Ensonhaber |
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Ekrem İmamoğlu, kendisiyle dalga geçenlere cevap verdi

Ekrem İmamoğlu, kendisiyle dalga geçenlere cevap verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından açıklama yaptı.

İBB'ye zekat ve fitre istemesini eleştirenlere yanıt veren İmamoğlu, "Benim size yaptığım bu davetle, akıllarınca dalga geçtiler" dedi.

"EKREM'E ZIRNIK YOK DİYE KAMPANYA BAŞLATTILAR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hatta ‘Ekrem’e zırnık yok’ diye sosyal medyada kampanya başlatmışlar. Zekat ve fitreleriniz, Ekrem İmamoğlu için değil, yüzbinlerce ihtiyaç sahibi ailemiz için.

Ekrem İmamoğlu, kendisiyle dalga geçenlere cevap verdi VİDEO

"BU ARKADAŞLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Ama ben yine de, zekat ve fitre bağışı çağrımı yaygınlaştıran, belki de ulaşmakta güçlük çekeceğim insanlara videomu ulaştıran bu arkadaşlara çok teşekkür ediyorum.

İletişimimi yaygınlaştırmada verdikleri emek sayesinde, eminim kat be kat hamiyet sahibi İstanbullu, belediyemize zekat ve fitrelerini bağışlayacak. Allah onlardan da razı olsun" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, kendisiyle dalga geçenlere cevap verdi

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