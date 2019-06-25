Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı

23 Haziran'da rakibi Binali Yıldırım'a büyük bir fark atarak İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, seçim öncesinde verdiği ilk sözü tuttu.

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Başkan İmamoğlu, kendisinin ve ailesinin mal varlığını ayrıntılı bir şekilde açıkladı.

İmamoğlu’nun basın bürosundan yapılan açıklamada, “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce Sayın Binali Yıldırım ile katıldığı ortak yayında ailesinin mal varlığını şeffafça açıklayacağını duyurmuştu. Şimdi size ilk olarak Ekrem-Dilek İmamoğlu'nun mal varlığı listesini daha sonra da babası Hasan İmamoğlu'nun mal varlığı listesini sunuyoruz.” denildi.

İşte Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı:

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Babasının mal varlığı: