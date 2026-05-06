Ekrem İmamoğlu, Politico Europe’a makale yazdı: Türkiye'yi şikayet etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyon kapsamında Ekrem İmamoğlu "rüşvet ve yolsuzluktan" tutuklandı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından gelen itiraflarla soruşturmalar genişledi ve CHP'li belediyelerin de rüşvet sarmalına döndüğü ortaya çıktı.

Bu kapsamda da davalar görülmeye başlanırken, Ekrem İmamoğlu ise Avrupa'dan medet ummaya devam ediyor.

İmamoğlu tıpkı CHP Genel Başkanı Özgür Özel gibi ülkesini Avrupa'ya şikayet ediyor.

İMAMOĞLU'NUN İLK ŞİKAYETİ DEĞİL

Ekrem İmamoğlu, Politico Europe’a makale yazdı ve Türkiye'yi AB'ye şikayet etti.

Ancak bu şikayet ilk değil.

İmamoğlu daha önce birçok kez Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet eden yazılar yazdı, röportajlar verdi.

İşte İmamoğlu'nun Türkiye'yi şikayet ettiği sözleri;

Ekrem İmamoğlu, Der Spiegel'e konuştu: Avrupa bizi yalnız bıraktı

"BASKI ALTINDAYIZ"

"AB bugün Türkiye’ye baktığında tanıdık bir tablo görüyor: Zayıflamış kurumlar, siyasallaşmış bir yargı ve baskı altındaki bir muhalefet. Ancak biz bu tabloyu sadece tarif etmiyoruz; onu yaşıyoruz.

"HUKUK DEVLETİ ZEDELENDİ"

Avrupa Konseyi standartlarından giderek uzaklaşan, hukuk devletini zedeleyen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamayan ve yerel demokrasiyi aşındıran bir hükümet, artık kendisini Avrupa değerlerinin koruyucusu olarak inandırıcı biçimde sunamaz.

"SİYASİ VİZYON İSTİYORUZ"

İhtiyacımız olan şey; hukuku, özgürlüğü ve çoğulculuğu dış baskıların değil Türk halkının vazgeçilmez hakları olarak gören bir siyasi vizyon.

"TÜRKİYE, HAK VE ÖZGÜRLÜKLERDEN KORKUYOR"

Bu yüzden yönetmek istediğimiz Türkiye farklı olacak. AB ile ilişkisini pasif bir üyelik bekleyişi üzerine değil eşitlik, değerler ve karşılıklı çıkarlar üzerine kuran bir Türkiye.

Hak ve özgürlüklerden korkmayan, onları toplumsal düzenin temeli olarak gören bir Türkiye. Hukuku pazarlık unsuru değil kamusal hayatın temel taşı sayan bir Türkiye.