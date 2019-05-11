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Ekrem İmamoğlu titrini kullanmaya devam ediyor

Rauf Denktaş'ın anıt mezarını ziyaret eden İmamoğlu, şeref defterine "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu" diye imzasını attı.

DHA | 11.05.2019 - 16:34..
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Ekrem İmamoğlu titrini kullanmaya devam ediyor

23 Haziran'da düzenlenecek seçimler için yaptığı çalışmalara kısa bir ara veren Ekrem İmamoğlu, KKTC'ye gitti.

Burada eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarını ziyaret eden İmamoğlu, şeref defterine "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu" diye imza attı.

"TİTRİMİ KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİM"

İmzasıyla ilgili konuşan İmamoğlu, "Seçimin sonucuna tesir eden hukuk dışı anlayışla bir karar alan heyetin içerisinde bu sürece olumsuz oy veren bir avuç insanın kanaatiyle, 16 milyon insanın kanaatini asla ne ruhumda, ne bedenimde yok saymayacağım. Titrimi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yazarken 16 milyon İstanbullu kardeşimin verdiği karar gereği yazmışımdır. Yazmaya da devam edeceğim." dedi.

Ekrem İmamoğlu titrini kullanmaya devam ediyor

Ekrem İmamoğlu titrini kullanmaya devam ediyor

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