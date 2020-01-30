Ekrem İmamoğlu: Üç gün boyunca kayak yaptım

6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ'ı ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha sonra Erzurum'da kayak tatili yapmaya gitti.

İmamoğlu'nun kayak yaptığı görüntüler, kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

İmamoğlu'nu eleştiren isimlerden biri de, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ydi. Selvi, bugün 'İmamoğlu: Bir hata yok' başlığıyla yayımlanan yazısında İBB Başkanı ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı.

"AİLEM BENİM KUTSALIM"

"Ekrem İmamoğlu kayak yapmaya geçmek için deprem bölgesine uğradı" şeklinde eleştiriler aldığını söyleyen Selvi'ye cevap veren İmamoğlu, "Yani tabii iftira atmanın veya bir komplo teorisi üretmenin ya da polemik üretmenin sonu yok. Öncelikle çocukların tatili daha önce belirlenmişti. Benim onlara eşlik etmem de önceden belirlenmiş bir programdı. 15-20 gün öncesinden ara tatile denk getirip ailece tatil yapmak istedik. Dört yüz günde çocuklarıma sekiz gün ayırdım, birincisi bu. İkincisi, ailemin bütünüyle ilk defa bir üç gün geçirdim. Dolayısıyla biz siyasetin elbette bedelini biliyoruz. Ama ben her yerde şunu söylerim: Siyaseti kutsallaştırmanın bir anlamı yok. Milyonlarca babanın olduğu gibi benim de ailem kutsalım.





"SİYASET BENİM İÇİN MESLEK DEĞİL"

Yani ben kızıma, ergenlik çağı gelmiş oğluma, üniversite talebesi oğluma hatta çok sevdiğim eşime zaman ayırmak zorundayım. Benim kutsalım bu. Siyaset benim için zaten meslek değil. Ben siyasete girdiğim günden beri, siyaseti bir günde bırakabilecekmiş gibi yapmanın ruhunu yaşıyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Onun için siyaseti meslek edinmiş insanların yaptığı tanımlar beni ilgilendirmiyor. Şimdi Elazığ’da üzüntü verici bir deprem yaşadık.

"GECE ELAZIĞ'DA KALDIM"

İstanbul Belediye Başkanı elbette ki Türkiye’nin her konusuyla ilgilenmek durumundadır. Bu bakış açısıyla ben programımı değiştirdim ve eşim de bana katılmak istedi, beraber Elazığ’a gittik. Sabah erken gittik, o geceyi Elazığ’da geçirdim. Gece insanların kamp yaptığı yerleri gezdim, cemevi ziyaretlerinde bulundum, gece Elazığ’da kaldım. Daha sonraki günün tamamını Tunceli ziyaretine ayırdım. O günün akşamında da çocuklarımın yanına vardım ve üç gün çocuklarımla geçirdim.





"ÜÇ GÜN BOYUNCA KAYAK YAPTIM"

Yarın (bugün) sabah Erzurum’da ziyaretler yapıp, öğle saati İstanbul’a döneceğim. Toplam üç gün. Ben burada üç gün boyunca çocuklarımla spor yaptım. Ejder diye bir zirveye çıktım, kayak yaptım ve akşam çocuklarımla dertleştim, sohbet ettim. Yani üç gün boyunca kayak yapmam, birisinin acısını hissetmiyor anlamına geliyorsa, bu bence insanların kafasında başka düşünceler dönüyor anlamına gelir. Benim öyle bir kafam yok. İlk gün paylaşmak zorunda kaldım. Çünkü ilk bir günün sonunda sosyal medyada o kadar kirli, iğrenç paylaşımlar gördüm ki çocuklarımla ilgili, ailemle ilgili, eşimle ilgili...

"YAYINLAMAK GİBİ BİR NİYETİM YOKTU"

Eşimin yeğenleriyle Eylül 2019’da çektirdiği fotoğrafı başka türlü sahaya sürüp, bundan da medet uman gazetecilerin yorumu gibi... Bunları görünce, ben ertesi sabah burada olduğumu yayınlamak durumunda kaldım. Tabii ki yayınlamak niyetim yoktu benim. Zaten çocuklarımla baş başa kalmak istiyorum. Onun için yayınlamak zorunda kaldım. Tabii ki istemezdim ama netice itibariyle, benim kızıma öğretmenleri ya da arkadaşları ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın kızı Beren’ diyor, benim kızım da onlara ‘Hayır, ben babamın kızıyım’ diyor. Ben onun hayat boyunca babası olacağım.





"KLASİK TAVIR BEKLENMESİN"

Biz burada bir eğlence, kutlama yapmıyoruz. Ben çocuklarımla baş başa bir an yaşıyorum. Bu da bir insanın kutsalıdır, samimiyetidir, dürüstlüğüdür. Yani algı yönetmemektir, algıyla uğraşmamaktır, siyaseti böyle büyük bir kutsalmış gibi yaşamının ana merkezine oturtmamaktır. Bu kadar farklı, bu kadar yeni nesil bir siyasetten bahsediyorum. Ben kimseyi aldatmıyorum, çok dürüst bir siyaset yaptığımı düşünüyorum. Klasik siyasi tavırları kimse benden beklemesin.

"İMAMOĞLU BOYUN EĞECEK DEĞİL"

İyi niyetli eleştiriler olabilir, onlara saygı duyuyorum, doğru olmadığını anlatıyorum. Ama kirli bir şekilde bu süreci kullananlara da İmamoğlu boyun eğecek değil."