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Ekrem İmamoğlu: Yardım kolisi 15 gün yeter

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yardım kolisi ile ilgili tartışmalara açıklık getirerek, birkaç ekleme yaptıklarını belirtti.

İHA |
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Ekrem İmamoğlu: Yardım kolisi 15 gün yeter

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yardım kolilerinin hazırlandığı Kartal Lojistik Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

"15 GÜN KATKI SAĞLAR"

Yardım kolilerinin nasıl hazırlandığını anlatan İmamoğlu, "İBB olarak bize yapılan başvurular üzerinden kolilerimizi hazırlayıp destek olmaya devam ediyoruz. Bağışların koliye dönüşümü var. İlk koli prototip olarak açıklanmıştı, birkaç eksiği vardı. Yağını artırdık pirinç yoktu, pirinci ekledik. Kolimiz daha donanımlı konuma dönüştü. Dört kişilik ailenin 15 günlük ihtiyacına katkı sağlayacağız.

Ekrem İmamoğlu yardım kolisini anlattı

"9 BİN 500 KİŞİYE PARA YARDIMI YAPACAĞIZ"

Bu yardımlar devam edecek. Bize kısa zaman içerisinde 12 bin 500'ü aşkın yardımda bulunuldu. Nakit bağışını yaptı. Bunlar şartsız bağıştır. Gönülden kurumumuza aktardığı bağıştır. 9 bin 500'e yakın insanımızın yardım kartlarına, pazartesiden itibaren 300 ve 600 liralık nakit yükleyeceğiz." dedi.

Ekrem İmamoğlu: Yardım kolisi 15 gün yeter

Ekrem İmamoğlu: Yardım kolisi 15 gün yeter

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