Ekrem İmamoğlu yarın Erdoğan ile görüşecek

1 Bursa'da esnafından kardan kaslı adam İnegöl'de kar yağışını eğlenceye çeviren esnaflar mesleklerinden ilham alarak yaptıkları kardan adamlarla ilgi topladılar.

2 Onur Kıvrak futbolu bırakıyor Trabzonspor'la sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Onur Kıvrak futbolu bıraktığını ifade ederek, "Bir daha da Trabzon şehrine dönmem" dedi.

3 2018'in en maliyetli doğal afeti: Kaliforniya yangını Eyaletin kuzeyini etkisi altına alan "Camp yangını" 16,5 milyar dolarlık zarara neden oldu.

4 Ece Sükan: Loris Karius bana mesaj atmadı Ece Sükan, aşk yaşadığı iddia edilen Loris Karius hakkında konuştu.

5 Dünyanın en güzel 5 kaplıcası Sadece zihniniz ve bedeniniz için değil aynı zamanda harika bir tatil için dünyanın dört bir yanından en ünlü 5 kaplıca...

6 Esnaf ve sanatkara sağlanan kredi desteği 5 yıl uzuyor Halkbank'ın esnaf ve sanatkarlara sağladığı toplam 22 milyar lira Esnaf Kredisi desteği, yaklaşık 350 bin esnafa daha ulaşacak.