Ekrem İmamoğlu yarın Erdoğan ile görüşecek

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talep etmişti.
"KAPIM AÇIK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu’nun kendisini ziyaret etmek istemesi ile ilgili, “Bay Kemal izin verirse benim kapım açık. Çaysa çay, kahveyse kahve…” ifadelerini kullanmıştı.
İmamoğlu ise Kılıçdaroğlu'ndan izin aldığını ve görüşmeyi gerçekleştirebileceğini belirti.
Bugün ise ikilinin görüşme tarihi belli oldu. Erdoğan, yarın saat 17.00'de Külliye'de Ekrem İmamoğlu'nu kabul edecek.
İNCE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ
CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de adaylığının açıklanmasının ardından Külliye'ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü.