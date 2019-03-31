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Ekrem İmamoğlu'dan ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu, "Şu anda biz kendi sistemimizdeki sonuçlara göre benim oyum 53,2, rakibimin oyu ise 44,1" dedi.

Haber Merkezi | 31.03.2019 - 20:31..
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Ekrem İmamoğlu'dan ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasından öne çıkan satır başları:

"YSK KEŞKE ANINDA UYARI YAPSAYDI"

"Şu anda sandıklar kapanalı yaklaşık 3,5 saat oldu. Saat 17.00 itibariyle İstanbul'un olduğu bölgede sandıklar kapandı.

Bizde çok sıkı bir şekilde sistemimizde birbirini denetleyen sistemlerde takip ediyoruz.

"OYUM YÜZDE 53,2"

Daha önceki seçimlerde olduğu gibi tek kaynaklı girişten dolayı seçim yasaklar başlamadan önce enteresan verilerle girişler başladı. YSK keşke anında uyarı yapsaydı.

Şu anda biz kendi sistemizdeki sonuçlara göre yüzde 27,6 girişimiz var.

Şu anda benim oyum yüzde 53,2, rakibimin oyu 44,1.

Ekrem İmamoğlu'dan ilk açıklama VİDEO

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