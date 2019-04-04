taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6261
Euro
6.32895
Altın
1289.94
Borsa
95766.03
Gram Altın
233.513

Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu

İngiliz BBC'ye konuşan Ekrem İmamoğlu, "Türkiye'nin sonraki Cumhurbaşkanı siz misiniz?" sorusuna "God knows" şeklinde yanıt verdi.

Haber Merkezi | 04.04.2019 - 14:38..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu

31 Mart yerel seçimlerinde Binali Yıldırım ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kıyasıya bir yarışa giren Ekrem İmamoğlu, YSK'nın bir an önce kendisine mazbata vermesi gerektiğini söylüyor.

İstanbul'un farklı ilçelerinde oyların tekrar sayımı devam ederken; İmamoğlu, BBC'ye bir röportaj verdi.

İmamoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu VİDEO

"TÜRKİYE'NİN SONRAKİ CUMHURBAŞKANI..."

Mark Lowen'ın sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu,  "Türkiye'nin sonraki Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu mudur?" sorusuna gülerek İngilizce, "God knows" (Tanrı bilir) diye cevap verdi.

Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu

Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
21 ilde oylar yeniden sayılıyor

21 ilde oylar yeniden sayılıyor

183
CHP Sözcüsü: Sonuçta çok fazla değişiklik yok

CHP Sözcüsü: Sonuçta çok fazla değişiklik yok

183
CHP'liler oylarla uyumaya devam ediyor

CHP'liler oylarla uyumaya devam ediyor

474
CHP'nin komünist adayı kaybetme nedenini açıkladı

CHP'nin komünist adayı kaybetme nedenini açıkladı

59
ABD Dışişleri'nin yeni sözcüsü Morgan Ortagus oldu

ABD Dışişleri'nin yeni sözcüsü Morgan Ortagus oldu

62
Zanlıyı yakalamak için arabanın üzerine atlayan polis

Zanlıyı yakalamak için arabanın üzerine atlayan polis

111
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi İstanbul'da

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi İstanbul'da

139
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir