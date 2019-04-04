Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu

31 Mart yerel seçimlerinde Binali Yıldırım ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kıyasıya bir yarışa giren Ekrem İmamoğlu, YSK'nın bir an önce kendisine mazbata vermesi gerektiğini söylüyor.

İstanbul'un farklı ilçelerinde oyların tekrar sayımı devam ederken; İmamoğlu, BBC'ye bir röportaj verdi.

İmamoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu VİDEO

"TÜRKİYE'NİN SONRAKİ CUMHURBAŞKANI..."

Mark Lowen'ın sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, "Türkiye'nin sonraki Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu mudur?" sorusuna gülerek İngilizce, "God knows" (Tanrı bilir) diye cevap verdi.