Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, gündeme dair açıklamlarda bulunuyor.

"İŞSİZLİK ORANI 14,7'YE ÇIKTI""

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Türkyie'ye sermaye akışı neredeyse durdu sıfır noktasında. Bu kadar kötü durumda Türkiye ekonomisi hatta tersine sermaye akışı başladı. Son 2 ayda dövizde yaklaşık yüzde 10'luk artış ve bunun baskısı birçok fiyat ve zam artışlarını kapımıza getirmiş durumda. Ekonomik krizi politik krizle bugünlerde bütünleşiyor. Sürecin çözümüne değil kriz çıkararak krizi unutturmak peşinde. 1 yılda toplam işsiz sayısı 1 milyon 259 bin artış gösterdi. 1 yılda işsiz sayısına eklenen kişi sayısı 1 milyon 259 bin kişi. Resmi veriler bunlar. İşsizlik oranı 3.9 puan daha artarak yüzde 14.7'ye çıktı. 5 milyona doğru giden işsiz sayısına sahip Türkiye.

"SAYIN YILDIRIM NİYE FOTOĞRAFININ KONMASINA İZİN VERDİ"

Çok önemli bir hususu açıklayacağını düşündüğümü Sayın rakibimiz (Binali Yıldırım) 2 saat boyunca somut bir delili size anlattı mı? Ben anlattıklarından bir şey anlamadım. Acelecilik yaptı diyor benim için ama rakibimiz tam bir yıldırım hızıyla 3 bin 870 oyla seçimi ben kazandım dedi. Acelecilik. Görmemişlik yaptı diye beni suçluyor Allah aşkına seçimden yarım gün sonra tüm İstanbul'a gönül belediyeciliği kazandı diye afiş asan ben olsaydım görmemiş olurdum. Görmemişlik neymiş milletimize buradan sormak istiyorum onlar daha iyi anlarlar. Sayın Cumhurbaşkanı tek başına afiş assaydı bunu ifade edebilirdi de Sayın Yıldırım niye fotoğrafının konmasına izin verdi onu anlamış değilim.

"TÜM KAYGILARIMIZI REDDETTİLER"

Sayın Yıldırım'ın kendi iddialarını bile anlatamaması bıkkınlığının bir göstergesidir. Kendi iddialarını madde madde size anlatacağım. Sayımdan kaynaklanan, seçmen listelerinden, sandık kurullarından kaynaklanan iddialar... Seçmen listeleri ve sandık kurullarıyla ilgili iddialar seçim öncesi döneme aittir. YSK seçmen listeleri konusunda teminat verdi hayali seçmen yoktur diye ulusa seslendiler. Taşıma seçmen konusunda oluşan tüm kaygılarımızı reddettiler.

"SEÇİMİ MURDAR İLAN ETMESİ HUKUKA SAYGISIZLIKTIR"

Bu iddiaların seçimi kaybettikten sonra uydurulup üretildiğidir. İddia üretimine maalesef Büyükçekmece'de birçok kamu kişileri de dahil edilmeyece çalışılmıştır emniyet mensuplarımza ayıp edilmiştir. Suç ve suçlu yaratma çabası gösterilmiştir. AK Parti'nin sayımdan kaynaklana usulsüzlük iddiaları... Gündemden kalktı. YSK sayılmış oylar geçerlidir demesine rağmen gerekçelerini ortaya koyarak geçersiz oylar tekrar sayılmıştır. 57 sondaj sandığı sayıldı. Bazı ilçelerde oyların tamamı da sayıldı. YSK'nın aldığı bu kararlara rağmen Sayın Yıldırım'ın seçimi murdar ilan etmesi hukuka saygısızlıktır kazanamadığı seçimi murdar ilan etme gayretkeşliğidir. Hani ağırbaşlı olmak gerekirdi? Hani devlet adamlığı bunu yapmayı gerektirirdi? Binali Bey'in neden geçersiz oylar benim lehime artmaktadır? Oylarımız sandıkta iç edilmiştir diyor. İşine gelir gibi konuşuyor.

AK Partili seçmenler, kıymetli hemşerilerim ben sizin adayınız olsaydım ne düşünürdünüz.