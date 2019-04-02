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Ekrem İmamoğlu'ndan Anıtkabir'e ziyaret

Yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 02.04.2019 - 15:06..
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Ekrem İmamoğlu'ndan Anıtkabir'e ziyaret

31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlere ilişkin tartışmalar hala devam ediyor.

YSK'nın kesin olmayan sonuçlarına göre, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu ilan ederken, bugün Ankara'ya giderek Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ekrem İmamoğlu'ndan Anıtkabir'e ziyaret

RESMİ TÖREN DÜZENLENDİ

Anıtkabir'e yoğun bir kalabalık ile gelen Ekrem İmamoğlu, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, saygı duruşu düzenlendi. Resmi tören düzenlenen programda Ekrem İmamoğlu Anıtkabir özel defterini imzalarken, kalabalık İmamoğlu'na tezahüratlar ile sevgi gösterisi gerçekleştirildi.

Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan İmamoğlu, saygı duruşunun ardından dua etti.

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