31 Mart yerel seçimleri bitse de İstanbul'un Büyükşehir Belediyesi Başkanı henüz belirlenemedi.

AK Parti ve CHP'nin sonuçlara itiraz etmesi sebebiyle oylar yeniden sayıldı.

"SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

11 ilçede geçersiz oyların sayımının bittiğini ancak diğer ilçelerde hala devam ettiğini belirten Ekrem İmamoğlu, "Bir uyarıyı yapmak zorundayım bizim ilçede sayım bitti artık görevim bitti gibi bir yanlışa düşmesin. Bu iş bitene kadar bütün arkadaşlarımın bulundukları yerlerdeki görevlerine devam etsinler.

İnsanları manipüle etmeye ve insanları acaba demeye yönelik açıklamalar yapıyorlar.

Süreç devam ediyor, 11 ilçede geçersiz oyların sayımı bitti. Diğer ilçelerde devam ediyor.

"ARADAKİ FARK 19 BİNİN ÜZERİNDE"

Benim aldığım oy 4 milyon 171 bin 475, rakibimin oyu 4 milyon 151 bin 923. Aradaki fark 19 binin üzerinde.

Yaptığımız hesaplamalara göre tüm oylar sayıldığında bile aradaki 18 bin civarında kalacak." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'ndan son durum hakkında açıklama VİDEO