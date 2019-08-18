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Ekrem İmamoğlu'ndan tatil eleştirilerine yanıt

İstanbul'daki sel felaketinden dolayı sosyal medya üzerinden eleştirilen İBB Başkanı İmamoğlu, "Boş konuşan boş konuşuyor zaten." dedi.

Haber Merkezi | 18.08.2019 - 09:11..
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Ekrem İmamoğlu'ndan tatil eleştirilerine yanıt

Aşırı yağışlar dün İstanbul'u esir aldı.

Bazı noktalarda sel meydana gelirken, 1 kişi bu felaket sırasında hayatını kaybetti.

Yaşanan sel felaketinde eleştiri okları ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi.

Sel felaketinin olduğu gün Bodrum'da tatilde olduğu için tepki gösterilen İmamoğlu, sabah saatlerinde megakente geldi, soluğu ağır hasar alan Eminönü'nde aldı.

"BİZİM TATİLİMİZ ŞEFFAF"

Burada gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, "tatile çıktı" haberleriyle ilgili sorulan soru üzerine, "Boş konuşan boş konuşuyor zaten makamı ne olursa olsun. İmamoğlu neden tatildeymiş, bak sen... Bizim tatilimiz de şeffaf. İki gün Hacıbektaş'taydık. İki gün de ailemizle olduk. Bu tarihte afet olursa elbette koşar geliriz." dedi

Ekrem İmamoğlu'ndan tatil eleştirilerine yanıt VİDEO

Ekrem İmamoğlu'ndan tatil eleştirilerine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan tatil eleştirilerine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan tatil eleştirilerine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan tatil eleştirilerine yanıt

FOTOĞRAF: Ekrem İmamoğlu'nun ikinci Bodrum tatili

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