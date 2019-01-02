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Ekrem İmamoğlu'ndan yaratmak afişi

Muhafazakar seçmene şirin gözükmek için türlü hamleler yaparken, bu afiş gözden kaçmış olmalı.

Özel Haber | 02.01.2019 - 16:27..
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Ekrem İmamoğlu'ndan yaratmak afişi

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu tanıtım filminde, "Kur'an Kursu'nda yetiştim, gençliğimde futbol oynarken beslemesiz kaleye geçmezdim." gibi ifadeler kullanmıştı.

Adaylığı açıklanır açıklanmaz da önce cuma numazına gidip, sonra da Fatih'in türbesini ziyaret etmişti.

"YARATMAK" AFİŞİ

Muhafazakar seçmenin 'yaratmak Allah'a mahsustur' şeklindeki hassasiyetine karşı, 'yaratmak' kelimesini afişte kullanman seni sıkıntıya sokabilir; bizden uyarması.

CHP'nin Ekrem İmamoğlu belgeselinde Kur'an kursu vurgusu VİDEO

Ekrem İmamoğlu'ndan yaratmak afişi

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