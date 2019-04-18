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Ekrem İmamoğlu'nun 250 bin liralık saati

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun, dün yaptığı konuşmada taktığı, yaklaşık 250 bin lira değerindeki IWC marka saati dikkat çekti.

Detay Haber | 18.04.2019 - 12:23..
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Ekrem İmamoğlu'nun 250 bin liralık saati

31 Mart seçimleri ve ardından gelen 17 günlük sürecin ardından Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. İmamoğlu, görevi teslim aldıktan sonra Saraçhane önünde toplanan kalabalığa hitap etti.

250 BİN LİRALIK SAAT

Ekrem İmamoğlu'nun, konuşma yaptığı sırada foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğraflarında, sol bileğindeki lüks saat göze çarptı. IWC markasının Portugieser Perpetual Calendar model saati, 31 bin 450 paund (yaklaşık 250 bin lira) bedelle satılıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun 250 bin liralık saati

Ekrem İmamoğlu'nun 250 bin liralık saati

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