İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mesaisinin ilk gününde çalışanlarla tanıştı.

MUSAKKA MI ANTİKOT MU

Bu sırada İmamoğlu'nun "Yemekte ne vardı bugün" sorusu üzerine, çalışanlar "Musakka vardı, sizin için de antrikot" yanıtını verdi.

Ekrem İmamoğlu ise, "Olmaz, yanlış. Birine musakka, birine antrikot olmaz. Bir dahakine aynısı olacak" diye talimat verdi.

KURGU MU

Bu görüntülerin paylaşılması üzerine, yaşananların kurgu olduğu iddia edildi.

BEYLİKDÜZÜ'NDEN TRANSFER Mİ

Öyle ki; çalışanların Beylikdüzü Belediyesi'nden İBB'ye transfer edildiği iddia edildi.

Tartışmalar devam ederken Habertürk spikeri Mehmet Akif Ersoy, görüntülerin gerçek olduğunu söyleyerek tartışmalara noktayı koydu.

Görüntülerde Ekrem İmamoğlu ile konuşan kişi İBB çalışanı yanındaki kişi ise Beylikdüzü Belediyesi'nden İBB'ye geldi.

Ersoy'un canlı yayında verdiği bilgilere göre; Ekrem İmamoğlu ile konuşan kişi Beylikdüzü Belediyesi'nden gelmedi ve uzun yıllardır İBB'de çalışıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun menü talimatı kurgu değil gerçek VİDEO