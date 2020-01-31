İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'daki kayak tatilinin ardından kente döndü.

Mesaisi başlayan İmamoğlu, CHP'li Şişli Belediyesi'ni ziyaret etti.

Basın tarafından yakından takip edilen İmamoğlu'na tartışmalara neden olan kayak tatili soruldu.

"ŞU ANDA MESAİDEYİM.."

İmamoğlu, "Şu an İstanbul'dayız, Şişli Belediyesi'ndeyiz. Kimin ne konuştuğundan ziyade, bizim işimiz şu anda mesaideyim. Varsa o konuda her sorunuza cevap veririm." diye cevap verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun mesaisi başladı ViDEO