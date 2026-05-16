El Bilal Toure'den Beşiktaş'a veda paylaşımı

Süper Lig'in 34. ve son haftasındaki Rizespor-Beşiktaş maçı, 2-2 berabere tamamlandı.

Beşiktaş'ta sezon başında İtalyan ekibi Atalanta'dan kiralık olarak takıma dahil edilen El Bilal Toure bir paylaşımda bulundu.

VEDA MESAJI

Toure'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım veda mesajı olarak yorumlandı.

Malili futbolcu paylaşımında, "Son maç. Çok teşekkür ederim Beşiktaş. Tüm zorluklara rağmen bu sezon değerlerle dolu bu formayı giymekten gurur duydum" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

15 milyon euro piyasa değeri bulunan hücum oyuncu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 26 maça çıktı.

24 yaşındaki hücum oyuncusu, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 5 asistle mücadele etti.