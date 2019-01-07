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El- Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi 15 Şubat'ta

Orta Çağ'ın en büyük dâhisi kabul edilen Cezeri’nin, 15 Şubat'ta ziyaretçilerin karşısına çıkacak makineleriyle geçmiş, bugün ve gelecek arasında sıra dışı bir yolculuğa çıkartıyor.

Haber Merkezi | 07.01.2019 - 14:15..
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Mühendisliği sanatla, bilimi hayatla buluşturan Cezeri’'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi 15 Şubat'ta sanatseverlerle buluşacak.

DÜNYADA İLK OLMA ÖZELLİĞİ

15 yıl boyunca üzerinde büyük bir titizlikle çalışılan Cezeri’nin kendi kitabı Kitab-ül Hiyel'indeki tarife uygun ve çalışır vaziyette üretilen makinalarını karşımıza çıkaracak sergi, adeta bir bilim tarihi arkeolojisi sayılabilecek yapısıyla dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyor.

El- Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi 15 Şubat'ta

ZİYARETÇİLERE İLHAM KAYNAĞI OLACAK

1500 m2’lik alanda, içerisinde boyutları 4 metreyi bulan dev makinelerle birlikte 66 farklı alete, makineye ve çeşitli düzeneklere yer veren sergi, 7'den 77'ye herkese ilham kaynağı olmaya hazır.

El- Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi 15 Şubat'ta

El- Cezeri

TÜRK-İSLAM SANATININ ESTETİK TARİHİ

Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi'nde Cezeri’nin olağanüstü makineleri ve Türk-İslam sanatının estetik ve tarihi unsurları dışında, Antik Çin, Mısır, Yunan ve çağdaş Batı medeniyetlerinin bilim adamları da mekanik tarihinden çeşitli örneklerle karşımıza çıkacak.

El- Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi 15 Şubat'ta

15 HAZİRAN'A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

Bilimden sanata, tarihten mekaniğe ait birçok etkileşimli öğe ile ziyaretçileri bilgilendirerek sıra dışı bir sergi deneyimi sunacak Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi 15 Haziran'a kadar UNIQ Expo'da devam edecek.

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