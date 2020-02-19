El Chapo'nun görüntüleri paylaşıldı.

'El Chapo' (Bücür) lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman 2016 yılında hapishaneden ikinci kez firar ettikten sonra memleketi Sinaloa'da yakalanmıştı.

Daha sonra Meksika'daki Altiplano Hapishanesi'ne sevk edilen Chapo'nun elleri kelepçelendikten sonra saçının ve bıyığının kesilerek sabıka fotoğrafının çekildiği belirtilmişti.

O ANLAR PAYLAŞILDI

Dünyanın en ünlü suçluları arasında olan Guzmon'un 2016 yılındaki o görüntüleri ise ilk defa ortaya çıktı. Görüntüler tüm dünya basınında büyük ses getirdi.