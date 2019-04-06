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'El falı' bakarak yalanları sıraladı, polis yakaladı

Fal bakma bahanesiyle Taksim Meydanı'nda para toplayan Suriye uyruklu dilenci, polis ekiplerinden kaçamadı.

İHA | 06.04.2019 - 12:14..
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İstanbul Taksim Meydanı’nda bulunan vatandaşlara yaklaşarak fal bakacağını söyleyen dilenci, yakayı ele verdi.

Taksim Meydanı'ndaki görev yapan Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüpheliyi takibe başladı.

'El falı' bakarak yalanları sıraladı, polis yakaladı

Takibi sürdüren ekipler, şüphelinin ‘el falı’ bahanesiyle vatandaşlardan para talep ettiğini görünce, operasyon için düğmeye bastı.

Taksim Meydanı’nda falcı operasyonu VİDEO

"EKMEK PARASI TOPLUYORUM"

Dilencilik yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu şüpheli, ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, "Ekmek parası topluyorum." diyerek kendisini savunduğu görüldü.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere Taksim Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

'El falı' bakarak yalanları sıraladı, polis yakaladı

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