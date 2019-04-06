'El falı' bakarak yalanları sıraladı, polis yakaladı

Çinli üretici Oppo, yeni telefonu Reno’yu tanıtmadan önce birçok bilgi sızdırdığı için bazı kişilere dava açacak.

E-5'te makas atarak ilerleyen maganda, yürekleri ağza getirdi. Bir sürücünün cep telefonu kamerası ise bu anları kaydetti.

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Yolda yürüyen kız öğrenciye çarptı, sonra kaçtı

Esenyurt’ta, bir sürücü lüks aracıyla bir kıza çarptı, sonrasında hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. O anlar kameralara yansıdı.