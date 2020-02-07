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ABD El Kaide liderini öldürdüğünü açıkladı

Beyaz Saray, El Kaide Örgütünün lideri Kasım El-Rimi’nin öldürüldüğünü duyurdu.

AA | 07.02.2020 - 02:43..
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ABD El Kaide liderini öldürdüğünü açıkladı

ABD, Arap Yarımadası'ndaki El Kaide Örgütünün lideri Kasım el-Rimi’nin Yemen'de düzenlenen terörle mücadele operasyonunda öldürüldüğünü belirtti.

"TRUMP'IN EMRİYLE"

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Donald Trump'ın emriyle ABD, Yemen'de Arap Yarımadası'ndaki El Kaide örgütünün kurucusu ve lideri olan Kasım el-Rimi ve yardımcısı Eymen el-Zewahiri'nin öldürüldüğü bir terörle mücadele operasyonu düzenlemiştir." bilgisi verildi.

"SİVİLLERE YÖNELİK VİCDANSIZ SALDIRILAR DÜZENLEMİŞTİR"

Rimi'in 1990'lı yıllarda El Kaide'ye katıldığı ve Afganistan'da Usame bin Ladin ile çalıştığına işaret edilen açıklamada, "Rimi'nin liderliğinde Arap Yarımadası'ndaki El Kaide Örgütü Yemen'deki sivillere yönelik vicdansız saldırılar düzenlemiştir. Ayrıca bu örgüt, ABD'ye ve kuvvetlerimize yönelik birçok saldırı düzenlemiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Söz konusu operasyonda Rimi'nin öldürülmesinin Arap Yarımadası'ndaki El Kaide ve El Kaide'nin dünya genelindeki varlığını zayıflatacağı belirtilen açıklamada, bu tür örgütlerin ABD'ye yönelik ulusal güvenlik tehditlerinin de ortadan kaldırılmasına bir adım daha yaklaşıldığı vurgulandı.

"ÇIKARLARIMIZ VE MÜTTEFİKLERİMİZ DAHA DA GÜVENDE"

Açıklamada, "Rimi'nin öldürülmesiyle çıkarlarımız ve müttefiklerimiz daha da güvende. Bize zarar vermeye çalışan teröristlerin izini sürerek ve bunları ortadan kaldırarak, Amerikan halkını korumayı sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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