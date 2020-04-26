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El Salvador'da çete üyelerine hücre cezası

El Salvador Devlet Başkanı Bukele, 1 günde 22 cinayet işlenmesinin ardından Izalco Hapishanesi'nde 24 saatlik hücre cezası emri verdi.

AA & Ensonhaber |
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El Salvador'da çete üyelerine hücre cezası

Latin Amerika ülkelerinden El Salvador’da cuma günü cinayet sayılarındaki ani yükseliş Devlet Başkanı Nayib Bukele'yi harekete geçirdi.

El Salvador'da çete üyelerine hücre cezası VİDEO

24 SAAT HÜCRE CEZASI

Medya kuruluşu AP'nin haberine göre, ülkede bir günde 22 cinayet işlenmesinin ardından Bukele, başkent San Salvador'da bulunan Izalco Hapishanesi'nde aralarında çete üyelerinin de yer aldığı mahkumlara 24 saatlik hücre cezası emri verdi.

El Salvador'da çete üyelerine hücre cezası

Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bukele, "Dış dünya ile temasa izin yok. Mağazalar kapalı kalacak ve tüm aktiviteler, bir sonraki duyuruya kadar askıya alınacaktır. Çete liderleri hücre hapsine girecek” ifadelerini kullandı.

El Salvador'da çete üyelerine hücre cezası

"MAKSİMUM ACİL DURUM"

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, polisin cinayetleri soruştururken "maksimum acil durum" önlemlerinin uygulandığını da sözlerine ekledi.

El Salvador'da çete üyelerine hücre cezası

El Salvador'da çete üyelerine hücre cezası

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