Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra Türkiye yaralarını sarmaya başladı.

Pek çok ünlü isim, maddi ve manevi desteğini açıklarken, büyük bir kampanyaya imza atıldı. Medya patronu Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu TV8'deki Tek Yürek kampanyasında bağış yağdı.

Elazığ ve Malatya için Türkiye Tek Yürek oldu ViDEO

51 MİLYON LİRA TOPLANDI

Birçok iş adamı, sanatçı ve futbolcunun destek verdiği gecede tamı tamına 51 milyon lira toplandı.

CEMİL KAZANCI'DAN BÜYÜK DESTEK

Gecede en çok bağışı yapan isim ise 2 milyon lira ile 58 yaşındaki iş insanı Cemil Kazancı oldu.

REKLAM GELİRLERİ DE EKLENDİ

10 TL karşılığında 1 SMS atanların 2 milyon 200 bin toplanırken, banka hesaplarına direkt para gönderenlerden de 29 milyon lira bağış sağlandı.

Ilıcalı, gece boyunca ekranlara gelen reklamların gelirlerinin de bu paraya ekleneceğini açıkladı.