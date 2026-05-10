Elazığ’da 16 yaşındaki Doruk, bıçaklı kavgada hayatını kaybetti
Borç meselesi nedeniyle çıkan kavgada Doruk Efe Bingöl, E.A.B. isimli çocuk tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki Doruk, doktorların tüm müdahalelerine yaşamını yitirdi.
Elazığ’da dün gece saatlerinde, Yıldızbağları Mahallesi’nde Doruk Efe Bingöl ile E.A.B. arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine E.A.B., yanında bulunan bıçakla Doruk Efe Bingöl’ü yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
İlk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Bingöl, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Bingöl’ün cenazesi, otopsi işlemleri için morga götürüldü.
GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından E.A.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)