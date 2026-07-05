Elazığ'da apartmandan çiçek hırsızlığı kamerada

Elazığ'da Güneykent Mahallesi Yemişlik bölgesinde, kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs apartmana giriş yaptı. Bir süre bina içerisinde dolaşan şüpheli, daire kapısının önünde bulunan saksı çiçeğini alarak binadan ayrıldı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelinin apartmana girişinden çiçeği alıp uzaklaşmasına kadar yaşanan tüm anlar, bina içerisinde bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, şahsın çevreyi kontrol ettikten sonra saksıyı alarak hızlı şekilde apartmandan çıktığı görüldü.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİNİN BELİRLENMESİ İÇİN ÇALIŞMA

Olayın ardından güvenlik kamerası kayıtları incelenmeye alınırken, çiçeği çalan kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Yetkililerin, olayla ilgili incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi.