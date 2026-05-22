Elazığ'da balkondan düşen genç kız öldü
Elazığ'da balkondan düşen 17 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Elazığ merkez Kültür Mahallesi'ndeki apartmanın 5'inci katındaki dairede yaşayan E.B., henüz bilinmeyen nedenle evlerinin balkonundan düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Ağır yaralanan 17 yaşındaki genç kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
E.B., müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)