Elazığ'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Elazığ'da Kovancılar ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar ardından Elazığ’a sevk edildi.

Olayda 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.