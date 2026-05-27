Elazığ’da bir barajda daha su tahliyesi

Elazığ genelinde yıl boyunca etkisini sürdüren yağışlar barajlardaki su seviyesini yükseltti. Daha önce Keban ve Özlüce barajlarında başlatılan kontrollü su tahliyelerine bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda Karakoçan ilçesinde bulunan Pembelik Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nde de kapaklar açıldı.

Bölgede artan su seviyesinin kontrol altına alınması amacıyla başlatılan tahliye işlemi, baraj işletme planı doğrultusunda gerçekleştirildi.

ÜÇ SAVAĞA AÇILDI, SU KONTROLLÜ ŞEKİLDE BIRAKILDI

Pembelik Barajı’nda yapılan çalışmalarda üç savak eş zamanlı olarak açılarak su tahliyesi başlatıldı. Barajdan bırakılan suyun kontrollü şekilde akışı sağlanırken, olası risklere karşı tüm önlemlerin alındığı belirtildi.

Tahliye süreci sırasında baraj çevresinde güvenlik tedbirleri artırıldı ve vatandaşların bölgeye yaklaşmaması konusunda uyarılar yapıldı.

HAVADAN VE KARADAN ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kontrollü su tahliyesi sırasında barajda oluşan su akışı hem dronla havadan hem de karadan görüntülendi. Görüntülerde baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte suyun güçlü şekilde akışa geçtiği anlar dikkat çekti.

Bölgedeki doğal su dengesi ve baraj doluluk oranlarının yakından takip edildiği öğrenildi.

YETKİLİLERDEN “NORMAL SÜREÇ” AÇIKLAMASI

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, su tahliyesinin tamamen planlı bir işletme prosedürü kapsamında gerçekleştirildiği vurgulandı. Herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığı belirtilirken, barajlardaki su seviyesinin güvenli aralıkta tutulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Elazığ’daki barajlarda yürütülen kontrollü tahliye çalışmalarının, bölgedeki su yönetimi açısından rutin bir uygulama olduğu kaydedildi.