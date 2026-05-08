Elazığ'da boğulma tehlikesi geçiren çocuğun imdadına jandarma personeli yetişti
Karakoçan ilçesinde nefes borusuna şeker kaçan küçük kız çocuğu, jandarma personelinin zamanında müdahalesi sayesinde hayata tutundu.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesindeki PTT şubesinde annesinin kucağında bulunan yaklaşık 3-4 yaşlarındaki kız çocuğunun boğazına şeker kaçtı.
Nefes almakta zorlanan çocuğun çırpındığını fark eden çevredeki vatandaşlar panik yaşadı.
ŞUBEDE BULUNAN JANDARMADAN HAYATİ MÜDAHALE
Bu sırada PTT şubesinde bulunan jandarma personeli duruma hızla müdahale etti. Küçük çocuğu annesinin kucağından alan personel, Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun nefes yolunu açmaya çalıştı.
Yaklaşık 20-30 saniye süren müdahalenin ardından çocuğun boğazına kaçan şeker çıkarıldı.
Başarılı müdahale sayesinde küçük kız yeniden nefes almaya başladı.
Yaşanan korku dolu anların ardından vatandaşlar, soğukkanlı davranışı ve hızlı müdahalesiyle küçük çocuğun hayatını kurtaran jandarma personeline teşekkür etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)