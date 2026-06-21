Elazığ'da buzdolabının içerisine yılan girdi

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Elazığ’da merkeze bağlı Yadigar Bahçeleri'nde bulunan müstakil bir evde, ev sahibi mutfağa giderek buzdolabını açınca dolap içerisinde yılan olduğunu fark etti.

YAKALANAN YILAN DOĞAYA SALINDI

Panikle dolabı kapatan ev sahibi, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yılan tutma aparatıyla dolabın içerisine giren yılanı yakaladı.

Yılan daha sonra ekipler tarafından doğaya bırakıldı.