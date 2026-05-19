Elazığ'da dilenci zabıta müdürlüğüne oynayarak girdi

Vatandaşın duygularını istismar edenlere sıkı denetim...

Elazığ'da Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşların manevi duygularını istismar ederek dilencilik yapan şahıslara yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Kentte özellikle cami önleri, meydanlar ve ana arterlerde yürütülen eş zamanlı denetimlerde organize şekilde hareket ettiği belirlenen bir dilenci şebekesi suçüstü yakalandı.

DİLENCİLİK YAPANLAR YAKALANDI

Zabıta ekiplerinin yaptığı kimlik kontrollerinde, şahısların Osmaniye'den Elazığ'a dilencilik yapmak amacıyla geldikleri tespit edildi.

Operasyon kapsamında yakalanan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü.

MERKEZE OYNAYARAK GİRDİ

Şahısların sergiledikleri rahat ve umursamaz tavırlar ise dikkat çekti.

Dilencilerden biri kendilerini görüntüleyen kameralara "Çek abi çek" dedikten sonra oynayarak müdürlüğe girdi.

İDARİ İŞLEM UYGULANDI

Yakalanan şahıslar hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanırken, üzerlerinden çıkan ve dilencilikten elde edildiği değerlendirilen paralara zabıta ekiplerince el konuldu.