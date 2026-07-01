Elazığ'da eve silahlı saldırı: 4 yaralı
Elazığ'da eve düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
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Elazığ'ın Sivrice ilçesi Güneyköy köyünde bulunan eve kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı.
Saldırıda evde bulunan 4 kişi yaralandı.
Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
SALDIRGANLAR ARANIYOR
Jandarma ekipleri kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)