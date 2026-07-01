Elazığ'da eve silahlı saldırı: 4 yaralı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Elazığ'ın Sivrice ilçesi Güneyköy köyünde bulunan eve kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı.

Saldırıda evde bulunan 4 kişi yaralandı.

Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Jandarma ekipleri kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.