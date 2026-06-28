Elazığ'da kazaya neden olan cip olay yerinden kaçtı

Elazığ'da yola kontrolsüz şekilde çıkan cip, kazaya neden oldu.

Cumhuriyet Mahallesi 150. Sokak'ta ara yoldan kontrolsüz çıkan cip, ana yoldan gelen otomobilin kaza yapmasına neden oldu.

OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Kazada otomobil trafik levhasına çarparken kazaya sebebiyet veren cip, ise bir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.

O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.